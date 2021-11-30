Термопанели относятся к категории универсальных строительных материалов, которые позволяют одновременно утеплить здание и обеспечить ему привлекательный внешний вид. Классический вариант комплексной отделки – это применение панелей с клинкерной декоративной частью.

В современной строительной сфере все чаще стали использовать высококачественные материалы для облицовки фасадной части дома, а также для утепления стен с целью энергоэффективности в целом.

Производством таких панелей занимается компания ТОВ «Роял Фасад», которая имеет представительства в разных городах Украины. Представительство ТМ «Роял Фасад» в Одессе предлагает всем жителям и гостям города возможность приобрести высококачественные термопанели по выгодным ценам от производителя.

Для того чтобы приобрести оригинальную продукцию с гарантией, необходимо доверять покупку стройматериалов проверенным дилерам, которые напрямую сотрудничают с производителем. Таким образом, клиент получает возможность не только купить термопанели в Одессе, но и также воспользоваться услугами профессиональных замерщиков и монтажников.

Производство клинкерных панелей

ТМ «Роял Фасад» в Одессе предоставляет в продажу уникальные клинкерные панели, которые были разработаны с применением следующих материалов:

Вспененный ПСБС – это современный утеплитель пенополистирол (пенопласт ПСБС).

Экструдированный пенополистирол.

Создание необычного и качественного продукта осуществляется в несколько этапов: используется декор клинкер – утеплитель – полиуретановый клей для фиксации. Продукция поддается процедуре вакуумного прессования, благодаря которой осуществляется надежное скрепление всех компонентов в единую конструкцию.

К подобранному утеплителю производитель подбирает клинкерную плитку от проверенных польских, немецких или отечественных компаний.

Принимая решение заказать панели для утепления фасада в Одессе, заказчик имеет возможность самостоятельно определиться с подходящим выбором фасадной плитки. Вниманию клиентов представлена продукция следующих брендов:

Cerrad;

Paradyz;

King Klinker;

FeldhausKlinker;

Golden Tile.

В качестве основного скрепляющего состава производитель применяет однокомпонентный полиуретановый клей Kleiberit от немецкого бренда. В результате получается двухсоставной материал – клинкерная термопанель от ТМ «Royal Facade».

Термопанели из пенополистирола: основные свойства

Пенополистирол или сокращенно ППС – это успешное сочетание полистирола и сополимера стирола. Очень часто такой материал в народе называют пенопластом, но это ошибочное мнение. Ведь пенополистирол не имеет 100% сходства со стандартным пенопластом, а считается только его разновидностью.

Производитель использует ППС в качестве главного утеплительного слоя при производстве термопанелей. При этом особое внимание следует уделять показателям его плотности: чем выше плотность, тем крепче готовый продукт. Но слишком высокие показатели плотности являются причиной потери эластичности, что приводит к сложному процессу укладки панелей на фасадной часть дома.

Поэтому представители ТМ «Роял Фасад» в Одессе предлагают своим покупателям возможность приобрести термопанели, внутри которых был использован утеплитель с оптимальной плотностью – 15 кг/м3. В результате все стройматериалы можно назвать износостойкими и прочными, позволяя им успешно бороться с различными механическими повреждениями.

Что касается еще одного не менее важного показателя – теплопроводность, он увеличивается вместе с плотностью материала. Теплопередача готовых конструкций составляет порядка 0,039 Вт/м*К.

Три основных составляющих продукции «Royal Facade»

Продукция от компании «Royal Facade» предназначена для утепления и декора различных зданий. Удобство и надежность монтажа достигаются за счет нескольких особенностей:

Использование замка-четверти Представленный замок находится по всему периметру термопанели. Использование защитно-декоративного слоя Подобранные варианты клинкерной плитки впрессовываются в слой утеплителя посредством метода вакуумирования. Использование надежного слоя теплоизоляции Производитель использует в качестве утеплительного материала ПСБ-С и ЭПП-С.

Главная особенность такой облицовочной части здания заключается в продолжительном сроке службы панелей. В результате владельцу частного или загородного дома можно не беспокоиться о замене верхнего слоя фасадной части на протяжении полувека.

Когда необходимо купить термопанели в Одессе

Владельцы домов и различных зданий обращаются за помощью в представительство компании «Royal Facade» в Одессе по разным причинам замены облицовки фасадной части. Отметим несколько наиболее популярных и распространенных причин:

Естественный износ материала. В случае применения некачественной отделки зданий через некоторое время владельцы дома сталкиваются с ее повреждением. Неправильно выполненный монтаж панелей. Отдавая предпочтение более дорогим фасадным материалам, часто забывают о еще одном важном этапе – выполнение монтажных работ, согласно рекомендациям производителя. Неправильная эксплуатация материала. Каждый материал может применяться в определенных климатических условиях с учетом советов от компании-производителя. При игнорировании таких особенностей материал теряет свои прежние декоративные свойства и технические характеристики. Стихийные бедствия и другие форс-мажорные ситуации – это может быть пожар, град, сильные порывы ветра и другие причины, которые привели к повреждению фасадной части дома.

Последняя причина, по которой часто обращаются в представительство ТМ «Royal Facade» в Одессе – это банальное желание владельца дома изменить фасад. В результате клиент сможет обратить внимание на большое разнообразие цветовых оттенков и фактур.

Стоимость термопанелей от представителя ТМ «Роял Фасад» в Одессе

Для создания максимально комфортных условий и сохранения тепла в любом жилом доме потребуется выполнить одну важную задачу – произвести теплорасчет, в результате которого удастся определиться с точным количеством утеплителя. От этого показателя в дальнейшем будет зависеть окончательная стоимость заказанных термопанелей.

Если Вы хотите купить термопанели в Одессе, тогда рекомендуется заручиться помощью и поддержкой менеджера компании «Royal Facade». Официальный представитель данного бренда поможет произвести грамотный и оперативный тепловой расчет с учетом следующих критериев:

Учитывается конкретный населенный пункт, в котором будут происходить монтажные работы (климатическая зона). Учитывается материал, который был использован в процессе строительства конкретного здания, обращают внимание на толщину всех стен.

В результате удастся правильно рассчитать толщину утеплительного слоя и свести к минимуму теплопотери в доме. Поэтому, если Вам необходимо купить термопанели в Одессе по выгодным ценам, обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Представитель компании «Royal Facade» в Одессе – это компания, уполномоченная официальным производителем. Совершая покупку в нашей организации, Вы тем самым получаете возможность приобрести термопанели по ценам от производителя оригинального качества.

Разновидности фасадных термозащитных панелей

Клинкерная панель представляет собой монолитную конструкцию, дополненную прочным замком четвертью, который расположен по всему периметру. Но, кроме стандартных клинкерных панелей, в ассортименте производителя отмечают еще несколько необходимых элементов:

Угловая термопанель – это небольшой элемент, который используют в процессе отделки углов фасадной части здания. Главные особенности такой конструкции заключаются в наличии реалистичной имитации кирпичной кладки и в удобном выполнении монтажных работ.

Откос с клинкерной плиткой – такие элементы потребуется установить на оконные откосы.

Приобретая все представленные детали, покупатель получает полноценную конструкцию для успешной облицовки и утепления фасадной части дома.

Заказать панели для утепления фасада в Одессе можно на сайте или лично связаться с представителем компании по указанным номерам телефона.

Преимущества термопанелей с клинкерной плиткой

Современный стройматериал имеет огромное количество неоспоримых преимуществ, среди которых стоит отметить:

Качественная теплоизоляция. Толщина утеплительного слоя варьируется от 40 до 100 мм, в зависимости от выбранного материала и особенностей производства в целом.

Удобный процесс монтажа. Наличие клеевой основы и сквозного крепежа подтверждают тот факт, что плиты уже готовы к немедленной установке.

Панели с клинкерной плиткой можно монтировать в любой из сезонов при температуре +/-14 градусов.

Пожарная безопасность. Клинкерная плитка относится к категории негорючих материалов, а пенополистирол считается самозатухающим материалом.

Качественный замок-четверть способен исключить возможное появление «мостиков холода». Таким образом, происходит перемещение «точки росы» в теплоизоляционный слой. Поэтому на поверхности материала не будет образовываться грибок или плесень.

Ежегодно компания-производитель работает над тем, чтобы успешно усовершенствовать используемые технологии и набор материалов. Вместе с этим процессы модернизации касаются и оборудования, на котором происходит создание термопанелей.

Заказать панели «Royal Facade» для утепления фасада в Одессе

Стройматериалы от компании «Royal Facade» регулярно подвергаются всевозможным проверкам на прочность, надежность и качество. В результате показатели тестовых проверок в несколько раз превысили установленные государственные нормы.

Поэтому каждый владелец дома получает особую защиту здания от следующего списка внешних факторов:

ультрафиолетовое излучение;

атмосферные осадки – дождь, снег, град и другое;

различные механические повреждения стен;

резкие температурные перепады;

грибок, плесень.

Достичь таких высоких показателей можно, только если приобрести оригинальную продукцию в Украине.

Чтобы заказать панели для утепления фасада в Одессе, выбирайте исключительно официальных представителей ТМ «Роял Фасад», которые сотрудничают с производителем, а при продаже стройматериалов предлагают официальную гарантию.

В Европе строительные компании уже давно перешли на применение клинкерной плитки в качестве основного элемента для отделки фасада. Благодаря современным технологиям, удалось практиковать такое решение и в разных городах Украины.