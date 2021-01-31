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Готовое решение для отделки и утепления фасада под кирпич!

Готовое решение для отделки и утепления фасада под кирпич!

Хозяин недвижимости желает утеплить фасад . Но ему сложно ориентироваться в огромном количестве материалов и систем. Мы подробно расскажем, почему фасадные теплоизоляционные панели станут прекрасным выбором для каждого дома.

С новыми фасадными материалами удастся красиво облицевать дом, сделать его теплым, комфортным. А главное – уменьшить расходы на энергоносители!

Известно ли вам, что через стены здания в атмосферу улетучивается до 35% внутреннего тепла?

* - с 01.12.2020г. по 31.12.2020г.

389 326 ₴ за шт. 638 535 ₴ за М²

371 310 ₴ за шт. 609 509 ₴ за М²

461 388 ₴ за шт. 757 637 ₴ за М²

411 345 ₴ за шт. 675 567 ₴ за М²

В качестве утеплителей используются ПСБ-С и ЭПП-С

Закладной элемент для жесткой фиксации в утеплителе с возможностью выбора оптимального диаметра отверстий для крепежных элементов

Наша разработка попала прямо «в десятку». Она имеет классический внешний вид, отличается уменьшенной теплопередачей, отлично служит долгие годы. Монтаж с минимизацией ошибок исключит «человеческий фактор» практически при любых погодных условиях!

Она настолько впечатлила, что мы искали специалистов по отливу матриц для производства. Однако пришлось усовершенствовать технологию, ведь для Украины вопрос стоимости находится в приоритете.

Качественная, экологичная, не требующая сложного монтажа, энергосберегающая продукция представляла собой мечту домовладельца.

В Германии к тому периоду времени 40 лет работала компания «Изоклинкер» (Isoklinker). Она специализировалась в сфере производства клинкерных термопанелей на основе полиуретана.

Когда зарождалась идея создания « Роял Фасад », мы подыскивали самый качественный утеплитель. Вторым критерием стала минимализация ошибок, допускаемых рабочими во время монтажа.

Мы используем проверенные и сертифицированные технологии изготовления клинкерной панели на основе закупаемых в странах ЕС материалов и исходного сырья.

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ С ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ УСЛУГ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ДО МОНТАЖА С ГАРАНТИЕЙ!

ЧТО ТАКОЕ КЛИНКЕРНАЯ ТЕРМОПАНЕЛЬ!?

Он поможет утеплить дом , офисный центр, отель, производственную площадку, коттедж, коммунальные здани. Насколько выгоднее сделать облицовку частного дома один раз – и надолго. Необходимость регулярно реставрировать фасад с целью сохранения эстетичного вида попросту исчезнет!

Скрепляет облицовку с изоляцией немецкий полиуретановый однокомпонентный клей Kleiberit. В итоге заказчик получает двухсоставный продукт под названием « клинкерная термопанель Royal Facade».

Выбрана фасадная плитка производителей Cerrad, Paradyz, King Klinker, FeldhausKlinker, Golden Tile. Плиту утеплителя по её характеристикам выбирает сам заказчик.

А способствует этому однокомпонентный полиуретановый клей, очень глубоко проникающий в структуру материалов.

К утеплителю крепко присоединена клинкерная плитка польских, немецких или украинских производителей. С помощью вакуумного прессования образуется гарантированно надёжное соединение плитки и теплоизоляции.

Сейчас мы успешно производим и реализуем по всей Украине клинкерные термопанели . Они сделаны на основе вспененного ПСБС и экструдированного пенополистирола с готовой отделкой.

За счет чего клинкерная панель считается материалом с большим будущим

Термопанели монтируются на любые поверхности до - 10°С

Продукция изготавливается из сертифицированного в ЕС материала, поэтому изделия экологически безопасны

технология, более 30 лет

Термопанели с клинкерной плиткой обладают низким влагопоглощением, но достаточной паропроницаемостью

Из каких материалов сделано жилище заказчика, где располагается, какая плитка ему импонирует? Продукция уникальна: производится под определенную постройку, соответствует предпочтениям владельца недвижимости.

Профессионально выполненная имитация кирпича, стойкость к антивандальным действиям надолго сохранят привлекательность стен. Материалу свойственны отсутствие выгорания на солнце и нейтральность к химически активным веществам.

по утеплению (стойкость к температурным режимам (летом не жарко, а зимой не холодно)по отделке (создадим вместе современный фасад, подберем термопанели и покажем 3D визуализацию)по монтажу (никаких сложных многослойных конструкций, практические рекомендации и, если необходима, помощь в монтаже)предоставим гарантию от 25 лета так же ответим на любые вопросы

Мы с вами сможем решить задачи:

который мы с Вами вместе будем создавать!

Этот раздел о тепле и уюте в доме

Так считает каждый хороший хозяин своего дома, который приступает к строительству нового жилья или его усовершенствованию. Выбор оптимальных материалов — важнейший шаг в достижении этой цели. Если для вас важны такие критерии, как качество, надежность, прочность, долгосрочная ликвидность и эстетическое восприятие и тепло — добро пожаловать в компанию "Роял-Фасад"! Мы предлагаем готовое решение для отделки и утепления фасада — клинкерные термопанели. Мы используем проверенные и сертифицированные технологии изготовления клинкерной панели на основе закупаемых в ЕС материалов.

Чтобы наш дом был действительно теплым, термопанели уверенно проходят 350 циклов морозостойкости. Гарантийный срок клинкерных термопанелей 25 лет с сохранением эксплуатационных свойств до 50 лет Сравнивая с прочностью камня - все это о характеристиках термопанелей! Высокие технические параметры клинкерных термопанелей дают нам понимание о правильном выборе продукта.

Каждую зиму – мы понимаем, как же «тепло» и уютно дома

что это?

Термопанель что это?

Но точно сможет передать опыт использования клинкерных панелей от отца к сыну! Мы открыто говорим о всех этапах производства - создавая качественный продукт, который будет служить долгие годы! Мы прислушиваемся к потребителю - совершенствуя каждый процесс производства и делая его высокотехнологичным. Мы готовы поделится «частью нашей души» - нашим производством, нашим продуктом высокого качества!

История не сохранила данных, кто изобрел колесо…

- Пенополистирол используется чаще по причине оптимального баланса стоимости и долговечности. Для качественных теплопанелей выбирается пенополистирол с антипиренами.

Стоимость материала существенно выше, чем у ППС, EPS. Пенополиуретан в Украине в качестве изоляции используется редко. В странах Европы фасадные теплоизоляционные плиты делают именно из этого материала.

- Пенополиуретан используется в любых конструкциях: на стенах, кровле, полу. ППУ – явный лидер: при минимальной толщине утеплителя имеет самые высокие теплоизоляционные свойства. Но он не подходит для утепления цоколя, подвала.

Цена на клей остаётся постоянной: меняется вид облицовки и утеплитель.

Как на стоимость декоративных клинкерных панелей влияют их технические особенности

Покупатели начинают понимать: современные материалы гораздо лучше прежних. Фасадные панели для утепления созданы с учётом применения инновационных составляющих.

Внешний отделочный слой может быть представлен разным материалами. Также нужен клей для уникального соединения слоя утеплителя и защитно-декоративного покрытия.

Термопанель для фасада ─ это монолитная, сложная конструкция. Состоит из плиты утеплителя (пенополиуретан (ППУ), пенополистирол (ПСБ-С, EPS, ППС)).

Термопанели для цоколя на основе ЭПП-С35

Продукция компании проходит официальные испытания на соответствие заявленным параметрам прочности, безопасности и соответствие требованиям стандартов для отделочных фасадных материалов для энергоэффективных и экологически безопасных сооружений.

Сушность и структура утплительных материалов их пенополистирола. Зачем галную засорять пенополи ролом.

Вам не поможет минеральная вата, которой приписывают удивительные свойства. Обращайте внимание не на утеплитель, а на перемещение воздуха естественным / принудительным способами. То есть, чаще открывайте окна и установите приточно-вытяжную вентиляцию.

Имеет одно домашнее животное и несколько вазонов с цветами. За сутки в доме выделяется около 8-10 л жидкости. Обратимся к нормам СНиП Украины 23-101-2004 (приложение Д). За час через кирпичную стену толщиной 1м² выйдет наружу 0,19 мг пара. А куда же девать остальную накопленную влагу?

Возьмём, например, дом с кирпичными стенами, где живёт семья из 4-х человек. Она самостоятельно готовит пищу, не оказывает себе в гигиенических процедурах.

С понятием «дышащие стены» сталкивается каждый желающий выполнить внутреннее/наружное утепление дома. Насколько правдивы эти утверждения?

Почему мы используем именно пенополистирол в термопанелях

Теплопроводность растёт по мере увеличения плотности. В нашей разработке параметр теплопередачи составляет не более 0,039 Вт/м*К.

В термопанели у производителя используется пенополистирол плотностью 15 кг/м3. Такая плотность делает изделия стойкими к механическому повреждению, сохраняя эластичность при монтаже.

Плотность ППС в монолитной конструкции с плиткой влияет на его прочность: чем она выше, тем крепче окажется материал. Чрезвычайно высокая плотность приводит к потере пенополистиролом эластичности. Это осложняет монтаж готовой продукции на фасадную часть здания.

Обычный ППС изготавливается при помощи природного газа, в огнестойком аналоге используется CO2. За счёт вакуумной технологии производится увеличение стирольных гранул без наполнения газом.

Гранулы стирола наполняются газом, растворяемым в массе полимера. Они многократно увеличиваются в объёме, полностью занимая форму и завершая процесс спекания.

В обиходе этот теплоизоляционный материал еще называют пенопластом, что немного ошибочно. Пенополистирол является всего лишь его разновидностью.

Что же собой представляет пенополистирол в термопанелях и каковы его основные свойства? Получают ППС из полистирола и сополимеров стирола.

Термопанели из пенополистирола для утепления

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Это примерный СРЕДНЕРЫНОЧНЫЙ расчет продукции и монтажа по всем регионам Украины (более детальная информация при индивидуальном замере и просчете Вашего заказа).

В наличии всегда есть образцы продукции, которые Вы можете посмотреть в офисе либо получить по почте. Также для потенциальных клиентов есть возможность увидеть наши работы, посетив интересующий объект в любом регионе Украины.

При заказе клинкерных термопанелей от 300 м2 доставка по Украине бесплатно!

7. Важная причина, чтобы заказать клинкерные тепловые панели в Украине – уверенность производителя в товаре. ООО «Роял Фасад» ежегодно совершенствует технологию производства продукции, модернизирует станки. Мы даем официальную гарантию на сохранение целостности конструкции в течение 15-25 лет.

6. Замок-четверть делает появление «мостиков холода» невозможным, перемещая «точку росы» в слой теплоизоляции. Это предотвращает возникновение плесени, грибка.

5. Клинкерная плитка, положенная на цементно-песчаный раствор, имеет ограниченный срок службы. Цемент отличается высоким влагопоглощением: через несколько лет плитка попросту отпадет от стен. Если заказать в Киеве клинкерные термопанели Royal Facade , подобная неприятность исключена. В нашей разработке использован полиуретановый однокомпонентный клей, стойкий к действию пара, жидкостей.

4. Пожарная безопасность регулируется лабораторными испытаниями и подтверждается сертификатами. Клинкерная плитка относится к негорючим материалам, а пенополистирол ─ к самозатухающим (группа Г1). К утеплителю огонь не подступится, ведь панель крепко соединяется с фасадными стенами. С внешней стороны изоляцию охраняет огнестойкая отделка. Утеплитель полностью закрыт от попадания воздуха, без которого горение невозможно.

3. Панели с клинкерной плиткой предоставляют возможность круглогодичного монтажа , когда t ≥ -14оС. Для «сухого монтажа» нужна всесезонная клей-пена, 5 металлических закладных.

2. Если купить продукцию Royal Facade , удастся отлично сэкономить. Вы снизите затраты на отопление, а летом станете включать кондиционеры значительно реже.

1. Облицовку можно не менять полвека и более. Инвестиционная привлекательность фасадного утеплителя высока, что обусловлено термином его окупаемости.

7 веских аргументов: зачем утеплять дом термопанелями с клинкерной плиткой

Экологичен ли пенополистирол в термозащитных панелях

ООО «Роял Фасад» использует для клинкерных термопанелей пенополистирол высокого качества. Сырье имеет все необходимые сертификаты Европейского Союза. Стирол, применяемый в изготовлении вспененного пенополистирола, импортируется из Италии производства завода Eni S.p.a. В Западной Европе, США, Канаде пенополистирол давно считают экологически чистым материалом. Он считается одним из самых экономных, экологичных, практичных. Минеральная вата востребована для фасадов в хорошо проветриваемых, нежилых помещениях. Коттеджное строительство в Гамбурге основывается на облицовке пенополистиролом с клинкерной плиткой. Практично, красиво, выгодно, экологично.

Превалирующие характеристики продукции

1. Безвредность – используем сырье для выпускаемых нами изделий сертифицированное 2. Огнестойкость. Клинкерная плитка вместе с пенополистиролом образуют великолепный тандем, не боящийся пламени. Планируя купить продукцию компании Роял Фасад, вы обеспечите себе спокойствие в плане пожарной безопасности. 3. Увеличенный период использования – не менее 50 лет эксплуатации! 4. Гарантийный период на протяжении 15-25 лет. При правильном монтаже материалу ничего не навредит. 5. Цена в Киеве для фасадных клинкерных плит начинается от 450 грн./м2. Ориентировочно подсчитать размер вложений в создаваемый фасад предлагаем по ссылке: http://termopaneli.com.ua/ceny.html. В Германии подобная продукция с применением полиуретана обойдётся в 120 €/м². 6. Технология производства. Мы ─ единственные, кто в стране изготавливает фасадную продукцию на вакуумном пресс-станке. Прочность соединения элементов клинкерных термопанелей «Роял Фасад» превышает ГСН Украины в 5 раз! 7. Теплопанель с клинкерной плиткой монтируется «под ключ». Royal Facade предоставляет комплексный цикл услуг. В него входят: • выполнение замеров;

• пространственная визуализация;

• правильный выбор толщины изоляции;

• осуществление размещения облицовочной продукции и выполненный компьютерный чертеж с помощью AutoCad;

• транспортировка изделий на объект;

• облицовка наружных стен или экспертная организация процесса монтажа другой строительной бригадой;

• предоставление оговоренных гарантий.



К сведению покупателей, желающих заказать монолитную утепляющую конструкцию: мы работаем, без выходных. Всегда оперативно и решаем вопросы по современному и профессиональному утеплению здани. ГОТОВЫ В ПОЛНОЙ МЕРЕ РЕАЛИЗОВАТЬ ПОТРЕБНОСТИ В КОМФОРТЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЗАКАЗЧИКА!

Клинкерная плитка: почему это лучший материал для термопанелей

Почему Royal Facade выбрал именно клинкер в качестве защитно-декоративного слоя в термопанелях? Фасад – первое, что мы видим, на основании чего оцениваем вкус хозяина дома. Если использованный материал служит мало, домовладелец вынужден часто заниматься ремонтно-реставрационными работами. Мы искали материалы с отменными теплоизолирующими свойствами и точной имитацией кирпича. Выбор пал на клинкерную плитку. Утепляемый термозащитными панелями дом хорошо выглядит и отлично выполняет задачу по сохранению микроклимата. Отделка представляет собой тонкостенный кирпич, изготовленный методом прессования и спекания сланцевой глины. Высокотемпературный процесс обеспечит прочность и значительную долговечность материалу. Цена его в Киеве по сравнению с окрашенными панелями с фиброцементным покрытием выше. Зато остальные качества преобладают в полной мере. Заказав термопанели в Украине, вы будете долго благодарить себя за верное решение. Обратимся к сравнительной таблице, где мы детально рассматриваем основные характеристики этих материалов. Таблица 2. Наименование облицовочного слоя Гибкий Клинкер Цементно-песчаное покрытие термопанели Клинкерная плитка в термопанели Водонепроницаемость 1,5% Водопоглощение составляет 5-15%, зависит от плотности 0,5% < Е>2% Морозостойкость от + 85°С до - 35 оС Цемент проигрывает из-за значительного поглощения влаги от +150оС до -180 оС Закрытые поры Отсутствуют протоколы испытаний Имеет пористую структуру До 95% Плотность Отсутствуют протоколы испытаний Отсутствуют протоколы испытаний 45-55 кг/м3 Паропроницание Отсутствуют протоколы испытаний Зависит от влагопоглощения 0,05 мг/(м*час*Па) Срок эксплуатации 20 лет До 10 лет, затем требуется реставрация Не ограничен Удаление загрязнений Шероховатая поверхность плохо очищается Шероховатая поверхность плохо очищается Очищается легко Ударопрочность Материал легко разрушается Материал хрупкий Прочный

Грызуны и теплопанели

Едят ли грызуны этот теплоизоляционный материал? Сколько времени понадобится мыше или крысе, чтобы съесть фасад, утепленный теплопанелями? Почитаем, что говорит по этому вопросу Википедия (Таблица 1) № Утверждение 1 Пенополистирол в своем составе не имеет питательных веществ, которые привлекают мышей. 2 Вспененный, экструдированный ППС привлекает грызунов, если он закрывает доступ к еде, воде. 3 Когда мышке, крысе нужна подстилка, а рядом только пенополистирол, она возьмёт полимер. Пенополистирол НЕ СЪЕДОБЕН: грызуны проделывают в нём ходы к пище, воде. Так гласит научное утверждение! Мы завели в офисе двух грызунов, поселили их в домики из пенополистирола. Результат продемонстрирован здесь: https://www.youtube.com/watch?v=pk777MgdGDM

Преимущества для покупателей, заказавших термопанели в компании «Роял Фасад»

Вы получаете возможность приобрести выбранные изделия по отпускной цене. Следование разработанной технологии приводит к получению термооблицовочного материала с заявленными характеристиками. All-inclusive resort. Royal Facade реализует фасадную плитку, транспортирует к месту назначения с последующим монтажом.

Высокое качество способны обеспечить только клинкерные термопанели от производителя

К любой востребованной продукции «умельцы» стараются создать контрафакт. Это означает, что будет использован обычный клей или имитация клинкера. Покупатель заплатит на 10-15% меньше, но через короткое время придётся обновлять фасад. Стоит ли так рисковать, оплачивая продукцию и труд работников дважды? Попробуйте заказать в Киеве теплопанели с ППС и клинкером. Материал не подведёт: качественной укладкой будут любоваться ваши дети и внуки.

Какую плитку выбрать для фасада

Мы производим клинкерные термоизоляционные панели на основе двух видов утеплителя, множества разновидностей плитки. Наружная облицовка представлена керамикой и клинкером. Ценится керамогранит производства Paradyz, Cerrad, King Klinker, Feldhouse Klinker, Golden Tile. Тугоплавкие глины являются основным компонентом клинкерной плитки. Она обжигается при меньшей температуре, чем керамический аналог, имеет характерный цветовой формат. Керамическая плитка покрывается колорантами, обеспечивая более расширенную оттеночную линейку. Мы не зря расписывали все особенности материала для наружных стен, делали сравнения. Предлагаем купить фасадные панельные конструкции в Киеве с полным пониманием правильности своего решения.

Преимущества фасадных термопанелей от производителя Роял Фасад

Давайте кратко подытожим, почему фасадные клинкерные панели дадут фору другим вариантам решений. • Глина – это материал, способный использоваться несколько столетий, что подтверждают археологические раскопки. Клинкер, созданный на основе того натурального сырья, получил «в наследство» аналогичные качества. Он является климатоустойчивым и негорючим материалом. • Прессование плитки в утеплитель производится на вакуумном оборудовании. Готовое изделие выдерживает без разрушения нагрузку в 2т/м². Мы продумали это, предусмотрели максимально глубокое проникновение клея в утеплитель и отделку. • Совет желающим впоследствии продать свою недвижимость. Фасадные теплопанели с клинкерной отделкой повысят стоимость жилого или коммерческого объекта. • «Роял Фасад» ─ компания, предлагающая полный цикл обслуживания клиентов. Выполняем энергоаудит, определяя «слабые места», способствующие активному рассеиванию внутреннего тепла. • Создаём 3D-визуализацию здания, предоставляя возможность предварительно увидеть, каким станет ваш дом. • Транспортируем изготовленные материалы и осуществляем наружное утепление объектов по всей Украине. • Предоставляем официальную гарантию на беспроблемную эксплуатацию отделки с утеплением продолжительностью 15-25 лет. • Ориентировочный срок службы составляет 50 лет. Не успели заказать фасадные термоизоляционные панели в тёплое время года? Продукция от Royal Facade позволяет выполнять монтаж при температуре до -14˚С. Цена работы в зимний период станет более доступной. Звоните по указанным телефонам и выбирайте время, удобное для начала сотрудничества.

Часто задаваемые вопросы

Что такое клинкерная термопанель Royal Facade

Что такое клинкерная термопанель Royal Facade

Сколько стоит 1 м2 клинкерных термозащитных конструкций в Киеве

Стоимость термопанели у производителя определяется видом плитки, типом, размерами изоляционного материала. В среднем ценовой диапазон составляет 450 грн./м²-1500 грн./м2 (октябрь 2020 года).

Почему лучше утеплить дом термопанелями, а не обычным теплоизоляционным материалом

Теплопанели для фасада производства ООО «Роял Фасад» имеют ряд преимуществ перед обычным утеплителем. Таблица 3 № п/п Характеристика 1 Размер единый, универсальный. Удобно для получения оптимального числа стыковочных швов, ускорения проведения работ при монтаже. 2 По периметру расположен замок-четверть. Это исключает образование «мостиков холода», аккумуляция влаги из помещения происходит в утеплителе. 3 Запатентованная технология многократного прессования создаёт предпосылки для мощной состыковки отделки и теплоизоляции. Клей буквально пропитывает соединительную полосу, создавая однородную и плотную прослойку. Высокие показатели скрепления плитки не дают ей отпасть в жару и холод. 4 Длительная гарантия на 15-25 лет свидетельствует об уверенности производителя в своих изделиях. С таким материалом хорошо удастся утеплить дом термопанелями. производства ООО «Роял Фасад» имеют ряд преимуществ перед обычным утеплителем.

В какое время года лучше всего монтировать клинкерную термозащиту на фасад

«Сухой монтаж» осуществляется на всесезонную полиуретановую клей-пену и специальный дюбель. В панели предусмотрено пять металлических закладных элементов.

Затирка швов выполняется при t ≥ +5оС, средней влажности воздуха не более 80%. Если купить термопанели, чтобы делать монтаж зимой, затирку швов выполняют весной.

В 2020 году мы стали сотрудничать с профессиональными бригадами, работавшими в странах Европы. Они занимаются фуговкой клинкера и клинкерной плитки.

Отпадает ли плитка Royal Facade с наружных стен

Когда монтировать штучный материал на цементно-песчаный раствор, он «долго не продержится». Минеральное вяжущее, наполнившись влагой, обеспечит понижение прочности соединений. Клинкерные термозащитные панели с запрессовкой плитки в изоляцию являются надёжным материалом для стен.

Где купить фасадные панели для утепления от производителя в Киеве

Оригинальная продукция Royal Facade продаётся в одноименной компании. Мы изготавливаем утеплённую фасадную отделку и реализуем её по самой низкой стоимости.

Звоните по контактным номерам или выбирайте качественный товар через электронную корзину интернет-магазина. Заказав термопанели в Украине, ожидайте звонка менеджера.